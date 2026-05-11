"O futebol deve-me muito". Vítor Catão absolvido de crimes de auxílio à imigração ilegal no São Pedro da Cova

O ex-diretor desportivo do São Pedro da Cova, Vítor Catão, foi absolvido esta segunda-feira de 22 crimes de auxílio à imigração ilegal pelo Tribunal do Porto. O Ministério Público acusava o dirigente de recrutar jogadores brasileiros com falsas promessas de legalização, deixando-os a viver em condições precárias e ilegais em Gondomar.