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"O futebol deve-me muito". Vítor Catão absolvido de crimes de auxílio à imigração ilegal no São Pedro da Cova

O ex-diretor desportivo do São Pedro da Cova, Vítor Catão, foi absolvido esta segunda-feira de 22 crimes de auxílio à imigração ilegal pelo Tribunal do Porto. O Ministério Público acusava o dirigente de recrutar jogadores brasileiros com falsas promessas de legalização, deixando-os a viver em condições precárias e ilegais em Gondomar.

  • Sara Barbosa Oliveira
    Sara Barbosa Oliveira
Há 46 min
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