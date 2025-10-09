Na rubrica 5.ª Coluna do Jornal Nacional, Miguel Sousa Tavares comenta o acordo alcançado entre Israel e o Hamas que abre caminho para a paz na Faixa de Gaza. O comentador acredita que Donald Trump "foi decisivo" para que ambas as partes se sentassem à mesa das negociações, tal como o foram os países do Golfo, como Catar, Egito e Arábia Saudita.
"O Hamas quer destruir o Estado de Israel e Israel quer destruir os palestinianos. Eu não tenho dúvida nenhuma"
-
Miguel Sousa Tavares
Há 29 min