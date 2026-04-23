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"O impacto para a saúde destas pessoas é enorme": internamentos sociais aumentam e já representam 14% das camas do SNS

Os internamentos sociais voltaram a subir e representam atualmente 14% das camas do SNS, com um custo de 351 milhões de euros para o Estado. Dados da Associação Portuguesa de Administradores Hospitalares alertam para o impacto desta realidade, tanto nos doentes internados como no funcionamento do sistema de saúde.

  • Hugo Pereira dos Santos
Há 26 min
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