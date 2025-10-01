"O isolamento social é o que mais nos preocupa". PSP sinaliza mais de 550 idosos e encontra quase 400 em situação de risco

Durante uma operação realizada entre julho e setembro, a PSP sinalizou mais de 550 idosos, dos quais cerca de 400 estavam em situação de risco. A iniciativa, que decorre há 13 anos nos centros urbanos, revelou números em linha com anos anteriores, sendo o isolamento social apontado como a maior preocupação. O intendente Hugo Guinote, chefe da divisão de prevenção criminal e policiamento de proximidade da PSP, revela mais pormenores.