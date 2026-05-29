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"O meu irmão ficou deitado no chão da urgência": utente com suspeitas de traumatismo craniano espera mais de duas horas no Hospital de Faro

Há mais um caso de atraso no atendimento nas urgências do Hospital de Faro. Um homem com suspeitas de traumatismo craniano terá esperado duas horas e meia para ser visto por um médico. Perante o agravamento dos sintomas, acabou por se deitar na sala de espera. A irmã denuncia a falta de profissionais de saúde.

  • Marisa Rodrigues
    Marisa Rodrigues
Há 1h e 1min
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