Há mais um caso de atraso no atendimento nas urgências do Hospital de Faro. Um homem com suspeitas de traumatismo craniano terá esperado duas horas e meia para ser visto por um médico. Perante o agravamento dos sintomas, acabou por se deitar na sala de espera. A irmã denuncia a falta de profissionais de saúde.
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"O meu irmão ficou deitado no chão da urgência": utente com suspeitas de traumatismo craniano espera mais de duas horas no Hospital de Faro
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Marisa Rodrigues
Há 1h e 1min