"O meu pai deu-me pontapés nas costelas até se fartar". Episódio de agressões na Madeira dá origem a movimento de vítimas

O impacto da violência doméstica atinge sobretudo as crianças, que crescem com as dores do que presenciaram e a frustração do que não puderam impedir. A divulgação do vídeo do bombeiro a agredir a mulher à frente do filho de 9 anos deu origem ao movimento “Eu também já fui aquele puto”, reunindo vítimas com experiências semelhantes.

Há 1h e 55min
"Vi umas mensagens e fiquei cego, foi isso que aconteceu". Homem detido por violência doméstica na Madeira pede desculpa publicamente

26 ago, 23:05
Homem que agrediu mulher à frente do filho detido em casa de familiares. Vai ser presente a juiz

Ontem às 13:39
"Dizia ser uma atitude de homem": maus-tratos de bombeiro a mulher na Madeira eram recorrentes e comentados com amigos

26 ago, 13:41
O agressor disse a um jornal que deu socos e pontapés à mulher porque "viu umas mensagens" e ficou "cego". Aos amigos, o agressor dizia ter "atitude de homem"

Ontem às 12:32
Imagens impressionantes mostram mulher a ser brutalmente agredida pelo marido em frente ao filho menor na Madeira

25 ago, 20:34
Ver Mais

Imagens de videovigilância que comprovam violência doméstica podem não ser admitidas como prova em tribunal

Há 1h e 55min
"O meu pai deu-me pontapés nas costelas até se fartar". Episódio de agressões na Madeira dá origem a movimento de vítimas

Há 1h e 55min
Snipers, negociadores e uma discussão familiar: o que se passou em três horas complexas no Barreiro

Ontem às 17:55

O agressor disse a um jornal que deu socos e pontapés à mulher porque "viu umas mensagens" e ficou "cego". Aos amigos, o agressor dizia ter "atitude de homem"

Ontem às 12:32
