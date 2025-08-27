"O meu pai deu-me pontapés nas costelas até se fartar". Episódio de agressões na Madeira dá origem a movimento de vítimas

O impacto da violência doméstica atinge sobretudo as crianças, que crescem com as dores do que presenciaram e a frustração do que não puderam impedir. A divulgação do vídeo do bombeiro a agredir a mulher à frente do filho de 9 anos deu origem ao movimento “Eu também já fui aquele puto”, reunindo vítimas com experiências semelhantes.