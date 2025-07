"O Ministério Público tenta disfarçar o vazio fingindo que faz perguntas", diz Sócrates

O terceiro dia de julgamento da processo Marquês ficou marcado por uma forte tensão entre José Sócrates e o procurador do Ministério Público. Rui Real mostrou escutas telefónicas para tentar demonstrar as contradições de Sócrates. Numa delas, o antigo primeiro-ministro fala das alegadas relações de Salazar com a governanta. Sócrates acusou o procurador de ter descido ao nível de um "voyeurismo indigno".