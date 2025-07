"O nosso número 20 para sempre". Capas de jornais fizeram-se de um só tema

A morte de Diogo Jota tem gerado uma onda de comoção global, com a dimensão do internacional português a impressionar tudo e todos. O número 20 do Liverpool é esta sexta-feira destaque nas primeiras páginas de jornais desportivos como Marca e L’Équipe. No Reino Unido, onde era carinhosamente tratado por “Diogo”, o impacto é ainda mais profundo: não se fala de outra coisa senão da tragédia que abalou o futebol e os adeptos.