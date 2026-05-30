Luís Montenegro deverá ser eleito este sábado para um terceiro mandato à frente do PSD, enquanto candidato único. Apesar disso, continua a ter na sombra Pedro Passos Coelho. Montenegro desvaloriza as mais recentes intervenções do antigo líder social-democrata e garante que o partido não se deixa perturbar por “ruídos menores”.
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"O partido está imperturbável face a ruídos menores": foi desta forma que Montenegro reagiu às criticas de Passos
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Pedro Filipe Silva
Há 35 min