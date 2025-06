O que é o crédito consolidado? Especialista explica (e sugere a melhor forma de começar)

Sérgio Cardoso, da Academia Doutor Finanças, defende que "é sempre boa altura para rever os nossos créditos", embora as férias sejam um período importante na vida financeira dos cidadãos. No Diário da Manhã desta quarta-feira, o especialista explica em que é que consiste um crédito consolidado, uma alternativa possível para as famílias se organizarem.