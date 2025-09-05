"O senhor reitor da Universidade do Porto mentiu". Ministro da Educação deixa duras críticas a António Sousa Pereira

Nas últimas horas instalou-se uma grave troca de acusações entre o ministro da Educação e o reitor da Universidade do Porto. António Sousa Pereira acusa o ministro de pressionar para a entrada de 30 alunos no curso especial de acesso a Medicina sem a classificação mínima exigida. O ministro rebate, afirmando que o reitor mente e que aceitaria o pedido de demissão do próprio.