O seu restaurante preferido pode estar em risco: há uma "séria crise instalada"

A restauração vive dias de crise. Daniel Serra da associação Pro.Var – Associação Nacional de Restaurantes explica como 2025 foi um ano “trágico” para a restauração, com a forte subida do preço das matérias-primas. Além disso, há dificuldades no recrutamento de mão-de-obra, sobretudo imigrantes. “Ainda ontem [quarta-feira] verifiquei um restaurante fechou por não ter trabalhadores”.

Há 27 min
