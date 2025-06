OCDE não está tão otimista como o Governo

A OCDE reviu em baixa o crescimento do PIB português para este ano. Contrariando as previsões do Governo, a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento prevê um crescimento económico de apenas de 1,9% e, mais grave, antevê um défice orçamental já no próximo ano, de 0,3% do PIB. As tarifas de Donald Trump são um dos principais fatores de abrandamento, quer a nível nacional, quer a nível global.