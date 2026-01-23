VÍDEO SEGUINTE
Sobre este vídeo

Óculos de sol usados por Macron em Davos esgotaram em poucas horas

Começaram por lhe chamar o “novo Tom Cruise”, pela semelhança com a personagem de Top Gun, mas os comentários sobre os óculos de sol usados por Emmanuel Macron no Fórum de Davos, para esconder um derrame ocular, escalaram rapidamente nas redes sociais. O fenómeno tornou-se viral e levou a que os óculos de luxo franceses usados pelo presidente estejam agora esgotados em todo o mundo.

  • Luísa Saragoça
    Luísa Saragoça
Há 2h e 13min
Últimos vídeos
Últimos vídeos

Mais Vistos

Andam a 300km/h e Portugal vai ter 20: Governo compra automotoras de alta velocidade

22 jan, 16:06
1

Choque em cadeia faz cinco feridos ligeiros na A32 na Feira

Ontem às 11:14
2

Idosa morta há dois anos encontrada num bairro do Porto. Pedro Duarte diz que é necessário repensar o acompanhamento de idosos isolados

Ontem às 12:48
3

Família incestuosa de 40 pessoas descoberta na Austrália

11 dez 2013, 19:30
4
02:18

Cortes em todo o corpo e veneno de rato no organismo: novas revelações sobre o administrador português encontrado morto em Moçambique

Ontem às 15:07
5

Euromilhões: esta é a chave que vale 99 milhões

Ontem às 20:29
6
01:05

Aumento de fraudes no programa E-lar torna obrigatória uma fotografia do equipamento antigo no momento de troca

Ontem às 15:05
7
01:48

Família de criança levada pelo ICE "seguia todos os protocolos estabelecidos" para regularizar a sua situação

Ontem às 15:07
8

Euromilhões: a chave que vale 99 milhões de euros

Ontem às 20:24
9
03:19

"Cheesecake japonês": conheça a nova receita que está a ficar viral no TikTok

21 jan, 22:22
10
01:39

Governo aprova compra de 20 comboios para a linha do TGV

22 jan, 21:31
11

O preço dos combustíveis vai subir: quando e quanto

Ontem às 10:58
12
Ver Mais

EM DESTAQUE

08:31

Exclusivo teve acesso ao relatório confidencial das dívidas da FPF à Segurança Social e foi isto que encontrou

Há 3h e 56min
02:28

Escolas encerradas, vias cortadas e neve como há muito não se via: foi assim que Portugal acordou esta sexta-feira

Ontem às 21:16

Duas pessoas esfaqueadas junto à Estação da Trindade no Porto

Ontem às 19:49
01:46

Mulher desaparecida há mais de dois anos no Porto encontrada morta em casa. PSP deparou-se com o esqueleto em cima da cama

Há 3h e 54min
01:29

Desaparecimento da filha da atriz Delfina Cruz levanta suspeitas de sequestro

Há 3h e 53min
02:18

Cortes em todo o corpo e veneno de rato no organismo: novas revelações sobre o administrador português encontrado morto em Moçambique

Ontem às 15:07
01:05

Aumento de fraudes no programa E-lar torna obrigatória uma fotografia do equipamento antigo no momento de troca

Ontem às 15:05
01:40

Marinha francesa interceta petroleiro ligado à "frota fantasma" russa depois de ter passado ao largo de Portugal

Há 3h e 54min