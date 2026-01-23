Óculos de sol usados por Macron em Davos esgotaram em poucas horas

Começaram por lhe chamar o “novo Tom Cruise”, pela semelhança com a personagem de Top Gun, mas os comentários sobre os óculos de sol usados por Emmanuel Macron no Fórum de Davos, para esconder um derrame ocular, escalaram rapidamente nas redes sociais. O fenómeno tornou-se viral e levou a que os óculos de luxo franceses usados pelo presidente estejam agora esgotados em todo o mundo.