Oficial: Seguro candidata-se a Belém

António José Seguro é oficialmente candidato a Presidente da República. O antigo secretário-geral do PS decidiu avançar e distancia-se já do almirante Gouveia e Melo e de Marques Mendes, dizendo que representa uma candidatura progressista e que Portugal ganha quando "não põe todos os ovos no mesmo cesto". Marques Mendes também soma apoios e diz que para ser Presidente da República é necessária experiência política