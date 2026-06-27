Onda de calor avança na Europa e atinge Alemanha e Itália com temperaturas perto dos 40 graus

A vaga de calor que tem afetado vários países europeus está agora a deslocar-se para a Alemanha e para a Itália, onde se preveem temperaturas próximas dos 40 graus em regiões habitualmente mais frias. Em França, onde o fenómeno já perdeu intensidade, os efeitos ainda se fazem sentir, com apartamentos que não arrefeceram e habitantes de Paris a procurar formas de lidar com o calor.