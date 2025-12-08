"Onde está Hitler?": Berlim em queda livre (episódio 1)

A Alemanha nazi caiu há 80 anos. Por estes dias, em 1945, os grandes chefes do nazismo eram levados ao tribunal de Nuremberga. Tinham deixado um rasto de muitos milhões de mortos, do interior da Rússia ao fundo do Atlântico. Mas o maior responsável da 2.ª Guerra nunca se sentou no banco dos réus.

Este é o primeiro episódio de uma série de sete reportagens com participação do jornalista Marcelo Netto (coautor de “O Homem que Enterrou Hitler”), do escritor José Manuel Portero (autor de “Nazis en la Costa del Sol”), dos historiadores Jörg Morré (diretor do Museu de Berlim-Karlshorst) e João Neto (diretor do Museu da Farmácia), que tem ainda o raro testemunho de época do hoteleiro António Muchaxo, 95 anos, proprietário de uma estalagem no Guincho. Autoria de Victor Moura-Pinto, com Ricardo Ferreira (repórter de imagem), João Ferreira (edição de imagem), Rita Casaes (grafismo) e Ana Gouveia (produção).

Narrações a cargo dos jornalistas Hugo Matias, Pedro Filipe Silva, Hugo Capela, Paulo Bastos, Isabel Moiçó, Gonçalo Nuno Cabral, Bruno Andrade, Luís Vigário, João Pedro Olim, Pedro Bello Moraes, Miguel Domingos, João Pedro Oca, Conceição Queiroz, Henrique Mateus, Pedro Carvalhas, Miguel Fernandes e Joaquim Franco.