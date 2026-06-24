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ONU acusa Israel de ataques deliberados contra crianças palestinianas

Uma comissão independente das Nações Unidas acusa Israel de ter atacado deliberadamente crianças palestinianas em Gaza e na Cisjordânia ocupada.

Num relatório divulgado esta semana, os investigadores falam em possíveis atos de genocídio, crimes contra a humanidade e crimes de guerra, alegando que os menores têm sido alvo de ataques e sofrido consequências desproporcionadas do conflito.

A comissão aponta para mais de 20 mil crianças mortas na Faixa de Gaza desde o início da guerra e defende que a comunidade internacional deve reforçar os mecanismos de responsabilização pelos alegados crimes cometidos durante o conflito.

Há 1h e 2min
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