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ONU escreve a Aguiar-Branco para que sejam alteradas iniciativas sobre a autodeterminação de género

O alto comissário da ONU para os Direitos Humanos escreveu uma carta ao presidente da Assembleia da República para que fossem retiradas as iniciativas de PSD, CDS e Chega sobre a identidade de género. Os projetos lei pretendem impedir, entre outras coisas, que menores possam mudar de sexo. A ONU fala num recuo nos direitos humanos, os partidos consideram uma ingerência inaceitável.

  • Gonçalo Cabral
    Gonçalo Nuno Cabral
Há 10 min
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