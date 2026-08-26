ONU escreve a Aguiar-Branco para que sejam alteradas iniciativas sobre a autodeterminação de género

O alto comissário da ONU para os Direitos Humanos escreveu uma carta ao presidente da Assembleia da República para que fossem retiradas as iniciativas de PSD, CDS e Chega sobre a identidade de género. Os projetos lei pretendem impedir, entre outras coisas, que menores possam mudar de sexo. A ONU fala num recuo nos direitos humanos, os partidos consideram uma ingerência inaceitável.