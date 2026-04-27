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Operação Influencer: Diogo Lacerda Machado, o grande influenciador

O processo Influencer ganha o nome por causa de Diogo Lacerda Machado. O melhor amigo do ex-primeiro-ministro, considerado para a investigação o grande influenciador.

A análise a todas as escutas e aos encontros na residência oficial de São Bento para perceber se no processo há tráfico de influências ou apenas comércio de influências.

O Ministério Público acredita que as contrapartidas financeiras surgiram cinco dias depois de Costa ir a Sines em Abril de 2021: Lacerda teve a promessa de receber ações para ser acionista do centro de dados.

  • Margarida Neves de Sousa
    Margarida Neves de Sousa
Há 1h e 41min
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