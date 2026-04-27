Operação Influencer: Diogo Lacerda Machado, o grande influenciador

O processo Influencer ganha o nome por causa de Diogo Lacerda Machado. O melhor amigo do ex-primeiro-ministro, considerado para a investigação o grande influenciador.

A análise a todas as escutas e aos encontros na residência oficial de São Bento para perceber se no processo há tráfico de influências ou apenas comércio de influências.

O Ministério Público acredita que as contrapartidas financeiras surgiram cinco dias depois de Costa ir a Sines em Abril de 2021: Lacerda teve a promessa de receber ações para ser acionista do centro de dados.