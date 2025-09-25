Operação "Mais-Valia": Ministério Público pede à Microsoft acesso aos e-mails de Fernando Gomes

Em março deste ano, enquanto Fernando Gomes tomava posse como presidente do Comité Olímpico de Portugal, decorriam buscas na Federação Portuguesa de Futebol (FPF). Luís Neves, diretor nacional da PJ, garantia que nenhuma suspeita recaía sobre o ex-presidente da federação. Mas a verdade é que o Ministério Público quer ter acesso aos e-mails de Fernando Gomes, que entretanto foram apagados. Por isso, pediu o acesso aos mesmos através da Microsoft na Irlanda.