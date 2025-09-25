VÍDEO SEGUINTE
Sobre este vídeo

Operação "Mais-Valia": Ministério Público pede à Microsoft acesso aos e-mails de Fernando Gomes

Em março deste ano, enquanto Fernando Gomes tomava posse como presidente do Comité Olímpico de Portugal, decorriam buscas na Federação Portuguesa de Futebol (FPF). Luís Neves, diretor nacional da PJ, garantia que nenhuma suspeita recaía sobre o ex-presidente da federação. Mas a verdade é que o Ministério Público quer ter acesso aos e-mails de Fernando Gomes, que entretanto foram apagados. Por isso, pediu o acesso aos mesmos através da Microsoft na Irlanda.

Há 48 min
Últimos vídeos
Últimos vídeos

Mais Vistos

02:56

"Os que precisam de mais atenção eu tento fixar, para poder ajudar". Fernando é o rosto que mais de mil alunos conhecem na Madeira

Hoje às 09:43
1

Violou as filhas menores e engravidou a filha mais velha. Abusos terão começado em Angola e continuaram em Portugal

Hoje às 10:39
2

Eurodreams: conheça aqui a chave desta quinta-feira

Há 1h e 32min
3
01:24

Quatro espingardas automáticas de guerra e sete detidos: desembarque de droga apanhado pela GNR no Algarve

Hoje às 14:30
4

Açores declaram situação de alerta a partir das 18:00 por causa do furacão Gabrielle

Hoje às 11:51
5
01:45

GNR agredido por dois irmãos alcoolizados durante procissão em Ílhavo

Ontem às 14:59
6
01:15

Ciclone Gabrielle vai ter impacto em Portugal continental. Centro e sul do país vão ser os mais afetados

Há 1h e 26min
7

Mais de 470 milhões de Receitas Sem Papel emitidas em 10 anos

Hoje às 10:43
8
01:53

Bebé recém-nascido em risco de vida obrigado a fazer 200 quilómetros para sobreviver

Ontem às 21:49
9

2.300 euros: este é o valor de uma "renda moderada" em Lisboa e Porto para o Governo

Hoje às 15:58
10
01:41

Dois milhões em 84 veículos: grande operação deteta fraude milionária no norte

Hoje às 14:27
11
08:56

Açores em aviso vermelho e continente à espera. Vem aí um furacão

Hoje às 10:02
12
Ver Mais

EM DESTAQUE

Filha de 14 anos engravidou. Pai detido por abusar das filhas menores em Angola e Portugal

Hoje às 10:39
01:53

Bebé recém-nascido em risco de vida obrigado a fazer 200 quilómetros para sobreviver

Ontem às 21:49
01:39

Antigo presidente e candidato do PS à junta de Coina acusado de lançar carro contra munícipe

Ontem às 21:46
01:33

Mercado negro de luxo: assaltos milionários rendem milhões às redes criminosas

Ontem às 21:39
03:24

O que é afinal uma traição? Da intimidade digital às relações reais

Ontem às 22:43
05:14

Brincadeira ou ataque? Comportamento das orcas gera inquietação

Ontem às 22:42
02:13

"Serial killer do Algarve" começou a ser julgado

Ontem às 21:45

Suspeito de agredir ex-companheira detido pela PSP. Mãe e avó do agressor também foram levadas pelas autoridades

Ontem às 19:37

Idoso morreu após horas "esquecido" em maca no Barreiro. IGAS está a investigar

Ontem às 13:21

Jovem de 17 anos tenta assaltar polícia em Mem Martins

Ontem às 10:14
05:24

O que fazer quando se deteta um nódulo na tiroide?

Ontem às 12:28