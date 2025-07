No caso de violência, na Assembleia Geral do Porto, a sentença do julgamento ficou marcada para o dia 31 de julho. Nas alegações finais, o Ministério Público pediu pena de prisão efetiva superior a cinco anos para metade dos arguidos, entre eles Fernando Madureira e a mulher, Sandra Madureira, bem como Vítor Catão, Hugo Carneiro, Fernando Saul e Vítor Aleixo.