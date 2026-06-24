VÍDEO SEGUINTE
Sobre este vídeo

Operação resgata quase 300 cães vítimas de maus-tratos em Amarante. Casa ocultava fábrica de animais

Uma operação conjunta da GNR e do Grupo de Intervenção e Resgate Animal permitiu salvar quase 300 cães que viviam alegadamente em condições de maus-tratos numa propriedade em Amarante.

As autoridades acreditam ter desmantelado um esquema altamente lucrativo que funcionava à custa da exploração ilegal de animais.

A investigação procura agora apurar a dimensão da atividade e as responsabilidades dos envolvidos neste caso, considerado um dos maiores resgates de animais realizados nos últimos tempos em Portugal.

Há 54 min
Últimos vídeos
Últimos vídeos

Mais Vistos

Sete distritos sob aviso amarelo devido à previsão de trovoada, aguaceiros fortes e rajadas convectivas

Hoje às 09:23
1

Mistério em Santa Maria da Feira: corpo em avançado estado de decomposição encontrado num trilho

Ontem às 06:07
2

Mais de 300 cães resgatados de "fábrica de animais" em Amarante. Viviam entre fezes e em jaulas para serem vendidos

Ontem às 17:12
3

Homem encontrado morto em casa na Marinha Grande. Genro é o principal suspeito

Ontem às 18:48
4

Jogador profissional em morte cerebral após mergulho no rio Ródano. França já vai em 40 afogamentos

Ontem às 19:29
5

Portão fechado a cadeado em escola de Vila Real em protesto contra o calor nas salas de aula

Hoje às 11:18
6
02:19

Operação conjunta de GNR e IRA resgata 300 cães que viviam sob violentos maus-tratos em Amarante

Ontem às 21:50
7
02:11

Pai atirou-se do oitavo andar com a filha de quatro anos ao colo

21 jun, 21:33
8

Grande incêndio em Loulé dado como dominado depois de rodear várias aldeias e fazer quatro feridos

Hoje às 07:35
9
02:14

Acordo entre Irão e EUA volta a estar por um fio

Ontem às 21:50
10

Euromilhões: conheça a chave desta terça-feira

Ontem às 21:35
11

Influência de crista anticiclónica e depressão: três distritos em alerta por causa do calor

Hoje às 07:39
12
Ver Mais

EM DESTAQUE

02:01

Balão de S. João pode ter estado na origem de incêndio que consumiu 40 viaturas em Leça da Palmeira

Há 51 min
02:31

São João enche as ruas do Porto numa noite de festa e tradição

Há 55 min
02:07

Foi o primeiro grande incêndio do ano: Serra do Caldeirão ardeu durante quase 20 horas

Há 57 min
01:44

Chuva e trovoada trazem descida acentuada das temperaturas

Há 53 min
01:10

Pais fecham escola a cadeado em protesto contra calor nas salas de aula

Há 51 min
02:18

Operação resgata quase 300 cães vítimas de maus-tratos em Amarante. Casa ocultava fábrica de animais

Há 54 min

Portugal goleia Uzbequistão com grande exibição de Cristiano Ronaldo

Ontem às 20:00

Jogador profissional em morte cerebral após mergulho no rio Ródano. França já vai em 40 afogamentos

Ontem às 19:29

Homem encontrado morto em casa na Marinha Grande. Genro é o principal suspeito

Ontem às 18:48

Andam a roubar toneladas de laranjas no Algarve. "Já chegámos a mandar para a GNR a foto da matrícula das carrinhas"

Hoje às 10:56