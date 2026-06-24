Operação resgata quase 300 cães vítimas de maus-tratos em Amarante. Casa ocultava fábrica de animais

Uma operação conjunta da GNR e do Grupo de Intervenção e Resgate Animal permitiu salvar quase 300 cães que viviam alegadamente em condições de maus-tratos numa propriedade em Amarante.

As autoridades acreditam ter desmantelado um esquema altamente lucrativo que funcionava à custa da exploração ilegal de animais.

A investigação procura agora apurar a dimensão da atividade e as responsabilidades dos envolvidos neste caso, considerado um dos maiores resgates de animais realizados nos últimos tempos em Portugal.