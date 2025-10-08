Oposição culpa Luís Montenegro por deixar arrastar caso da Spinumviva, Hugo Soares e Carlos Moedas falam numa "campanha suja"

A Spinumviva voltou a dominar a discussão política numa campanha eleitoral, pela segunda vez em poucos meses. A oposição culpa Luís Montenegro pelo arrastar do processo. Em defesa do primeiro-ministro, Hugo Soares e Carlos Moedas criticam a altura em que o tema volta a estar em destaque, a poucos dias das eleições autárquicas.
- Pedro Ramos Bichardo
Há 52 min