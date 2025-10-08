VÍDEO SEGUINTE
Sobre este vídeo

Oposição culpa Luís Montenegro por deixar arrastar caso da Spinumviva, Hugo Soares e Carlos Moedas falam numa "campanha suja"

A Spinumviva voltou a dominar a discussão política numa campanha eleitoral, pela segunda vez em poucos meses. A oposição culpa Luís Montenegro pelo arrastar do processo. Em defesa do primeiro-ministro, Hugo Soares e Carlos Moedas criticam a altura em que o tema volta a estar em destaque, a poucos dias das eleições autárquicas.

  • Pedro Ramos Bichardo
Há 52 min
Últimos vídeos
Últimos vídeos

Mais Vistos

01:33

As imagens do violento confronto com 40 pessoas no Algarve

6 out, 22:22
1

Espanha: chuvas fortes e persistentes. Portugal: 30ºC

Hoje às 14:19
2
02:28

"Houve negligência. Senti-me despachada pela clínica": bebé nasce com malformações graves apesar de as ecografias nunca terem detetado irregularidades

Hoje às 15:34
3
01:30

Guarde dinheiro vivo: o aviso é sério e vem de quem sabe

6 out, 22:46
4

Cão herói salva idosa desaparecida na Florida

Hoje às 14:54
5
01:20

"Ainda tenho paixão por isto": Cristiano Ronaldo garante que quer continuar a jogar ao mais alto nível

Hoje às 15:58
6
01:48

Rodrigo já tem seis anos, contra todos os prognósticos

Ontem às 15:37
7
01:47

Veleiro apreendido no Guadiana por transportar mais de 1,5 milhões de doses de haxixe

Hoje às 15:41
8

Prisão para jovem que tentou matar homem em Leiria e que se vangloriou do crime na Internet

Hoje às 17:19
9
01:15

Auxiliar de uma creche em Faro detido por suspeitas de pornografia infantil

5 out, 14:22
10
10:29

Esta rua em Beja reflete o abandono do interior alentejano

Ontem às 23:55
11
02:01

A partir de agora há horários alargados nos centros de saúde

Ontem às 22:10
12
Ver Mais

EM DESTAQUE

09:48

Exclusivo: um só médico passou centenas de baixas que custam milhões ao Estado

Há 1h e 4min
01:33

Médico e enfermeiro condenados pela morte de doente alérgico à penicilina

Hoje às 15:33
02:28

"Houve negligência. Senti-me despachada pela clínica": bebé nasce com malformações graves

Hoje às 15:34

Cão herói salva idosa desaparecida na Florida

Hoje às 14:54

Portugal escapa à tempestade Alice: fim de semana com sol e 30 °C

Hoje às 14:19

Histórico: Cristiano Ronaldo é primeiro bilionário do futebol

Hoje às 10:57
05:15

Estes alimentos "reforçam o nosso sistema imunitário" contra as gripes

Hoje às 11:06
01:47

Veleiro apreendido no Guadiana por transportar mais de 1,5 milhões de doses de haxixe

Hoje às 15:41
02:01

Infarmed alerta para quase 300 sobredosagens com risperidona em quatro anos

Hoje às 15:34
01:20

"Ainda tenho paixão por isto": Cristiano Ronaldo garante que quer continuar a jogar ao mais alto nível

Hoje às 15:58
01:30

Guarde dinheiro vivo: o aviso é sério e vem de quem sabe

6 out, 22:46