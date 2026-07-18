Oposição exige explicações ao ministro da Administração Interna

A oposição exige explicações cabais ao ministro da Administração Interna, Luís Neves. André Ventura pediu, numa carta enviada a Montenegro, a demissão do ministro e José Luís Carneiro quebrou mesmo o silêncio que tem mantido sobre os casos que envolvem o ministro da Administração Interna. Quer agora que Luís Neves esclareça de forma "clara e inequívoca todos os atos" em que esteve envolvido.