VÍDEO SEGUINTE
Sobre este vídeo

Oposição exige explicações ao ministro da Administração Interna

A oposição exige explicações cabais ao ministro da Administração Interna, Luís Neves. André Ventura pediu, numa carta enviada a Montenegro, a demissão do ministro e José Luís Carneiro quebrou mesmo o silêncio que tem mantido sobre os casos que envolvem o ministro da Administração Interna. Quer agora que Luís Neves  esclareça  de forma "clara e inequívoca todos os atos" em que esteve envolvido.

Ontem às 20:30
Últimos vídeos
Últimos vídeos

Mais Vistos

Operação da ASAE faz nove detidos e suspende mais de 180 restaurantes

Ontem às 13:57
1
01:52

"Como os gatos põem as unhas, ele põe os cornos". Bode vai com os donos para o café e para todo o lado

17 jul, 14:41
2

Mundial 2026: França 4-6 Inglaterra (siga aqui)

Há 3h e 16min
3

Mesmo com o desconto no ISP, combustíveis voltam a subir para a semana

Ontem às 13:46
4

Jhon Durán já está em Lisboa: «O Benfica é a maior equipa de Portugal»

Há 3h e 53min
5

Professor detido no Porto por suspeitas de pagar a alunos em troca de atos sexuais

Ontem às 10:04
6

Todos os alunos desta terra portuguesa vão receber 100 euros por ano desde o pré-escolar até ao ensino secundário

16 jul, 19:41
7
03:37

Bidões de químicos para fazer droga encontrados no armazém do empreiteiro amigo do ministro Luís Neves

Ontem às 11:31
8
02:34

Acesso ao litoral de Grândola. Ministra visita praias após queixas de bloqueios e segurança privada

Ontem às 14:05
9
01:56

Mariza atua esta noite em Gaia com transmissão em direto no canal V+

Ontem às 14:03
10

Hoje vai ser notícia

Ontem às 09:00
11

Corpo de mulher encontrado no Tejo junto ao Cais do Sodré, em Lisboa

Ontem às 12:48
12
Ver Mais

EM DESTAQUE

27:33

Paulo Portas: “A América, que foi um farol do espírito liberal, está transformada num regime perigoso”

Há 2h e 11min
01:24

Exames nacionais: Seguro avisa que problemas não podem repetir-se na 2.ª fase

Ontem às 20:26
01:51

Oposição exige explicações ao ministro da Administração Interna

Ontem às 20:30
01:50

Trump quer cobrar "custos de poluição" aos canadianos por causa dos incêndios

Há 2h e 12min
01:48

Espanha a braços com incêndios florestais quando se avizinha nova onda de calor

Há 2h e 16min
07:41

Tempo de ecrã pode condicionar tamanho do cérebro

Há 2h e 8min
04:07

Museu Gulbenkian reabre com entrada gratuita por mais uma semana

Há 2h e 5min

OFICIAL: Trincão é reforço do Al Ahli

Ontem às 16:06

Jhon Durán já está em Lisboa: «O Benfica é a maior equipa de Portugal»

Há 3h e 53min
01:00

Piscinas de Évora encerradas por questões de saúde Pública

Há 2h e 27min