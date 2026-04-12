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“Órban foi travado hoje”. Global com Paulo Portas na íntegra

Paulo Portas considera que a vitória de Péter Magyar nas eleições que tiveram lugar este domingo na Hungria, colocando fim a 16 anos de poder de Viktor Orbán, é “muito importante” em termos “da Hungria como da guerra na Ucrânia, como do futuro da Europa e ainda do Ocidente”.

Orbán, a partir de 2010, diz o comentador, “transforma-se e transtorna-se”. “Começa a delapidar o Estado de Direito, a acabar com a independência e separação de poderes, a transformar uma economia de mercado numa economia a que poderíamos chamar capitalismo de Estado, onde só os favoritos do governo é que têm lugar, a perseguir as pessoas por opiniões políticas ou por identidades pessoais”, descreve.

“Foi travado hoje”, resume. “Esta tentativa saiu mal porque o regime se estava a transformar num sufoco, E a economia estava miserável, porque desde que a Hungria virou anti-europeia e fez um combate permanente com Bruxelas e ficou com os fundos congelados, a economia teve uma performance muito fraca, para não dizer nula”, argumenta.

  • “Se Brexit ganhar será 'o princípio do fim'" da Europa
    Paulo Portas
Há 1h e 45min
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