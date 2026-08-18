O novo modelo para o INEM, que deverá entrar em vigor em setembro, não é consensual entre os profissionais de saúde. Os técnicos de emergência pré-hospitalar têm manifestado muitas críticas. Já a Ordem dos Enfermeiros, por exemplo, garante que o novo sistema permite levar cuidados diferenciados mais depressa a quem precisa.
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Ordem dos Enfermeiros saúda alterações do Governo ao modelo do INEM e garante que novo sistema é o que mais protege os utentes
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Amílcar Matos
Há 43 min