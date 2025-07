O escândalo do medico do Santa Maria que faturou 400 mil euros em 10 sábados soma e segue. Agora o presidente do hospital diz que a demissão de Tato Marinho nada teve que ver com o caso denunciado pela TVI. Foi esta a garantia dada por Carlos Martins ao bastonário da Ordem dos Médicos, que esta quinta-feira visitou o hospital