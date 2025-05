Os amigos do autarca de Penafiel iam perder o emprego na Câmara. Foi então que surgiu um esquema não muito brilhante

Na Câmara de Penafiel está a ser revelado um outro esquema: os concursos para cantoneiros de limpeza, cozinheiros e assistentes operacionais serviram da porta de entrada na função pública de vários apoiantes do presidente António de Sousa, do PSD. Ocupavam cargos de nomeação política mas, com o aproximar do fim do mandato, corriam o risco de desemprego, que foi resolvido com este expediente