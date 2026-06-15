"Os cobardes fugiram". Jovem violentamente espancado durante noite de Santos Populares

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Um jovem de 20 anos foi violentamente agredido na madrugada de sábado, na zona de Santos, em Lisboa. A agressão foi filmada e divulgada nas redes sociais.

A vítima encontrava-se nas festas dos Santos Populares quando foi atacada por um grupo de jovens, que a agrediu com murros e pontapés.

A TVI apurou que o jovem teve de ser submetido a uma intervenção cirúrgica no Hospital de São Francisco Xavier, na sequência dos ferimentos sofridos. As circunstâncias que estiveram na origem da agressão permanecem, para já, por esclarecer.