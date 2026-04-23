O Bairro 25 de Abril, em Lagos, ficou conhecido na canção de Zeca Afonso que fala dos índios da Meia Praia. Este povo teve uma participação muito ativa após a Revolução dos Cravos que trouxe a possibilidade de construir habitação para aquelas dezenas de famílias. Mas 52 anos depois, será que a população ainda tem uma participação cívica ativa? Fomos perceber isso mesmo junto das cerca de 400 pessoas que lá vivem.
VÍDEO SEGUINTE
Sobre este vídeo
Os "índios da Meia Praia" ainda têm participação cívica ativa?
-
Carla Marques Cordeiro
Há 19 min