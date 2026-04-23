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Os "índios da Meia Praia" ainda têm participação cívica ativa?

O Bairro 25 de Abril, em Lagos, ficou conhecido na canção de Zeca Afonso que fala dos índios da Meia Praia. Este povo teve uma participação muito ativa após a Revolução dos Cravos que trouxe a possibilidade de construir habitação para aquelas dezenas de famílias. Mas 52 anos depois, será que a população ainda tem uma participação cívica ativa? Fomos perceber isso mesmo junto das cerca de 400 pessoas que lá vivem.

  • Bloco de Partos de Portimão fechado até segunda-feira
    Carla Marques Cordeiro
Há 19 min
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