Para milhares de pessoas afetadas pelos cortes de energia, o recurso a geradores é, por agora, a única forma de garantir eletricidade. A E-REDES espera receber mais equipamentos provenientes de Espanha e de França. Só no concelho de Ourém, cerca de 19 mil pessoas continuam sem energia, numa situação que pode prolongar-se por mais duas semanas.
Sobre este vídeo
"Os responsáveis ainda não se aperceberam da dimensão daquilo que aconteceu aqui": Ourém pede geradores para repor eletricidade
Há 15 min