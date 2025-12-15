“Ouve-se a criança a dizer 'não, não!'”: as perturbadoras descrições do juiz sobre os vídeos de Paulo Abreu dos Santos

A TVI teve acesso ao despacho do juiz com as provas recolhidas na casa do adjunto da ex-ministra da Justiça Catarina Sarmento e Castro, suspeito de abusar sexualmente de menores. Além de mais de 570 vídeos pornográficos com crianças, retirados de 13 grupos de pedofilia de que fazia parte em redes sociais, Paulo Abreu Santos guardava em discos externos, pens e telemóveis três filmes feitos pelo próprio a abusar de dois rapazes portugueses de dez anos. Os vídeos têm descrições perturbadoras e revelam o envolvimento de outro predador, cúmplice do advogado, que é agora procurado pela Polícia Judiciária