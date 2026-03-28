Papa no Mónaco questiona economia centrada no lucro. "A prosperidade deve ser usada para o bem"

O Papa está de visita oficial ao Mónaco.Trata-se de uma visita considerada “histórica”, uma vez que há quase 500 anos que o segundo país mais pequeno do mundo não recebia tamanha honra, apesar de ser um dos poucos que ainda tem o catolicismo como “religião oficial”.

Estava previsto que a visita de Leão XIV se centrasse “na paz, na defesa da vida e na ecologia”, mas o tom dos discursos centrou-se até agora na desigualdade entre ricos e pobres — culpa, diz o Papa, de um sistema económico obcecado pelo lucro.