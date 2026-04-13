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Para a semana pode haver novo aumento de combustíveis

A consequência do novo bloqueio ao Estreito de Ormuz está à vista. Depois de alguns dias de alívio, o preço do petróleo voltou a disparar e a aumentar a pressão nos mercados internacionais. Mesmo com os combustíveis ligeiramente mais baratos esta semana, o brent já ultrapassou a barreira dos 100 dólares por barril. A continuar assim, na próxima semana os combustíveis deverão voltar a aumentar.

  • Patrícia Correia Pereira
Há 1h e 35min
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