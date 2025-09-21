Para fechar, uma boa notícia: quando os telemóveis saem da fotografia

Uma boa notícia, que na verdade começa por ser um embaraço para cada um de nós. Em todo o mundo, há um objeto que usam todas as pessoas, de todas as culturas e de praticamente todas as idades, e de forma cada vez mais extrema. Permite-nos coisas fantásticas, mas tem uma óbvia implicação nas relações interpessoais.

Há anos que o fotógrafo norte-americano Eric Pickersgill iniciou este projeto, em que retira os telemóveis das fotografias que faz. Isso revela o absurdo de inúmeras situações do quotidiano.