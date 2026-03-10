"Para terminar, uma boa notícia": flores pintam o Vale da Morte depois de anos adormecidas

Num dos lugares mais secos e inóspitos do planeta, está a acontecer um fenómeno tão científico quanto belo. Após fortes chuvas de inverno, o Vale da Morte, na Califórnia - um território árido e quase inabitável - transformou-se num campo de cores vivas. Sementes que estiveram adormecidas durante anos germinaram de repente, criando uma explosão rara de flores e plantas