VÍDEO SEGUINTE
Sobre este vídeo

"Para terminar, uma boa notícia": o bebé macaco que emocionou o mundo voltou a confiar em 'alguém'

Depois de um início de vida marcado pelo abandono da mãe e pela rejeição da própria espécie no Jardim Zoológico de Ichikawa, no Japão, Punch encontrou conforto inesperado num peluche de orangotango. O pequeno macaco, que tem emocionado milhões nas redes sociais, integra-se cada vez melhor com outros macacos e ganhou até um "guarda‑costas" encarregado de controlar os seus excessos de energia

Há 47 min
Últimos vídeos
Últimos vídeos

Mais Vistos

Português entre as vítimas mortais de incêndio em autocarro na Suíça

Há 29 min
1
01:45

Este restaurante servia comida estragada e os trabalhadores ficavam em quartos improvisados

Ontem às 14:02
2
07:17

"Entre 70 a 100 euros por adulto e 30 euros por criança": guarde este dinheiro em "notas pequenas e moedas" em casa

Ontem às 08:47
3
13:19

Metade dos portugueses está insatisfeita com a vida sexual. OnlyFans, sadomasoquismo e casas de swing têm cada vez mais procura

Há 1h e 38min
4
02:05

"Temos de continuar a lutar, esta não é a solução": autarcas de Setúbal contra encerramento da urgência do Barreiro

Ontem às 14:44
5

"Graves irregularidades sanitárias": PSP encerra restaurante de buffet em Sintra

Ontem às 09:57
6

Mais dois polícias garantem ter visto faca junto ao corpo de Odair Moniz

Há 3h e 5min
7

Ministério Público arquiva queixa contra cartazes do Chega sobre ciganos e Bangladesh

Há 3h e 0min
8

Champions: as melhores imagens do Bodo/Glimt-Sporting

Ontem às 20:09
9
01:44

Assaltavam casas, armazéns e camiões em grupo por todo o país

Ontem às 14:04
10
01:39

Incêndio criminoso dentro de autocarro faz seis mortos na Suíça

Há 1h e 27min
11

Português que foi raptado há cinco meses em Moçambique foi libertado

Ontem às 14:43
12
Ver Mais

EM DESTAQUE

13:19

Metade dos portugueses está insatisfeita com a vida sexual. OnlyFans, sadomasoquismo e casas de swing têm cada vez mais procura

Há 1h e 38min
01:51

Estes são os postos de abastecimento mais caros e mais baratos do país

Há 1h e 33min
02:54

"Este susto vai ficar gravado para o resto da vida": TVI fala em exclusivo com vítima de carjacking

Há 1h e 34min

Governo manda parecer às escolas a lembrar quem pode entrar nelas. Contexto: "influenciadores", "sexualização das crianças"

Há 1h e 56min

"Graves irregularidades sanitárias": PSP encerra restaurante de buffet em Sintra

Ontem às 09:57
07:17

"Entre 70 a 100 euros por adulto e 30 euros por criança": guarde este dinheiro em "notas pequenas e moedas" em casa

Ontem às 08:47
02:53

Benfica FM continua a só poder ser ouvida online. ERC diz que rádio do clube não é "pluralista"

Há 1h e 30min
09:56

"Nas Costas dos Outros": como reagia se alguém simulasse um acidente e lhe pedisse dinheiro na hora?

10 mar, 22:52
07:48

"Burlões aproveitam condutores a fazer marcha-atrás para simular acidentes": PSP alerta para crime que aumentou "78%"

10 mar, 09:53

GNR apreendeu cerca de uma tonelada de ostras em Ílhavo

Ontem às 10:10

Quem usa Wegovy em vez de Ozempic pode ter um risco cinco vezes maior de perder a visão subitamente

Ontem às 09:39
05:22

Cada vez mais jovens médicos escolhem o interior em busca de melhor qualidade de vida

10 mar, 22:58