Depois de um início de vida marcado pelo abandono da mãe e pela rejeição da própria espécie no Jardim Zoológico de Ichikawa, no Japão, Punch encontrou conforto inesperado num peluche de orangotango. O pequeno macaco, que tem emocionado milhões nas redes sociais, integra-se cada vez melhor com outros macacos e ganhou até um "guarda‑costas" encarregado de controlar os seus excessos de energia
"Para terminar, uma boa notícia": o bebé macaco que emocionou o mundo voltou a confiar em 'alguém'
Há 47 min