Vamos mostrar-lhe os destinos mais luxuosos do mundo. Hoje vamos até Nova Iorque, para conhecer o The Mark Hotel. Instalado num edifício de 1927, este hotel fica no Upper East Side, a poucos passos ao Central Park. Uma noite nesta altura do ano custa cerca de 1.100 euros - mas quando falamos da ‘penthouse’ os valores ultrapassam os 60 mil euros por noite.