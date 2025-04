Parkinson: saiba tudo sobre esta doença que afeta milhares de portugueses

Assinala-se esta sexta-feira o Dia Mundial da Doença de Parkinson. Josefa Domingos, presidente da Parkinson Europe, e José Vale, diretor do Serviço de Neurologia do Hospital Beatriz Ângelo, estiveram no Diário da Manhã para esclarecer algumas dúvidas sobre esta doença que afeta entre 20 mil a 25 mil portugueses - número que deverá duplicar até 2040.