Mariana Mortágua segue a bordo de uma das embarcações que fazem parte da flotilha e esta sexta-feira Parlamento lembrou que a deputada tem estado ausente dos trabalhos parlamentares, que já foram retomados. Houve um aceso debate sobre a sua ausência, mas a verdade é que, até agora, a líder bloquista não está em situação irregular, e o partido ainda tem tempo para decidir como resolver essa ausência.
Parlamento discute diploma de Mortágua sem a deputada do Bloco. "Não existe nenhuma obrigação"
Há 1h e 45min