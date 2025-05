Passaram 600 dias. Israel homenageia vítimas da guerra contra o Hamas

A guerra em Gaza começou com o ataque do Hamas a 7 de outubro de 2023, e já provocou cerca de 1.200 mortos em Israel e centenas de reféns. Desde então já morreram no enclave mais de 54 mil pessoas. Dos 251 reféns levados para o território, 58 ainda não saíram e apenas duas dezenas estarão vivos. Israel escolheu esta quarta-feira para recordar as vítimas.