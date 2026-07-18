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Paulo Portas: “A América, que foi um farol do espírito liberal, está transformada num regime perigoso”

Paulo Portas considera que a nova ofensiva militar dos Estados Unidos contra o Irão não resolveu o bloqueio do estreito de Ormuz e classifica como “absolutamente insana” a proposta de Donald Trump de cobrar uma tarifa aos navios que atravessassem aquela passagem. No “Global”, analisa ainda a chegada de Andy Burnham ao poder no Reino Unido, os reveses judiciais de Pedro Sánchez, o acordo sobre Gibraltar, a crise no comando militar ucraniano, o abrandamento da economia chinesa e a polémica faixa argentina sobre as Malvinas.

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    Paulo Portas
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