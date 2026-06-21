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Paulo Portas: “O Irão não ganhou a guerra, mas seguramente não a perdeu”

Uma guerra que não se ganhou, um acordo que ainda não é paz e uma diplomacia obrigada a sobreviver ao ruído dos tweets. No Global, no Jornal Nacional da TVI, o memorando entre os Estados Unidos e o Irão foi lido como uma saída possível para um conflito sem solução militar, mas também como um texto cheio de silêncios: não resolve os mísseis balísticos, deixa de fora os proxies iranianos e faz do Líbano e do Estreito de Ormuz os lugares onde tudo pode voltar a arder. A análise de Paulo Portas passou ainda pelo Reino Unido de Andy Burnham, pela política portuguesa presa à reforma laboral e por duas leituras para tempos em que a guerra voltou a bater à porta.

  • “Se Brexit ganhar será 'o princípio do fim'" da Europa
    Paulo Portas
Há 3h e 21min
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