No habitual comentário de domingo no Jornal Nacional da TVI, Paulo Portas destacou a decisão do Supremo Tribunal dos Estados Unidos que travou a tentativa de Donald Trump de limitar a cidadania por nascimento, considerando que o caso recorda “o melhor da América”. O comentador defendeu que “quem nasce na América é americano” e sublinhou que nenhum país humanista pode condenar uma criança recém-nascida a não ter nacionalidade.
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Paulo Portas sobre decisão do Supremo dos EUA: “Não pode haver bebés apátridas”
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Paulo Portas
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Há 2h e 25min