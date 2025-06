Paulo Portas: Trump escolheu ação que "tinha menor risco de prolongamento do conflito" no Irão

Paulo Portas acredita que a opção militar escolhida pelo presidente norte-americano, Donald Trump, para atacar o Irão foi a que apresentava o menor risco de prolongar o conflito e arrastar as forças armadas americanas para uma guerra mais alargada na região.

No Global, o seu habitual espaço de comentário, o comentador analisou as opções que o chefe de estado americano tinha em cima da mesa e como este pode ter evitado divisões políticas internas, acabando com a ideia de que havia vontade de mudar o regime no Irão.