Paulo Portas: "Trump passou para uma espécie de presidência imperial"

Numa análise para a TVI e CNN Portugal, Paulo Portas considerou este sábado que os ataques dos Estados Unidos e de Israel contra o Irão representam mais um sinal de agravamento da instabilidade internacional, sublinhando que a operação surge fora de qualquer enquadramento de legalidade internacional. “A desordem mundial soma e segue”, afirmou, acrescentando que o ataque “não obedece a nenhum esforço, nem sequer aparente, de recorrer à legalidade internacional ou ao voto de conforto do Congresso dos Estados Unidos”. Trata-se claramente de “uma ação unilateral e uma ação do Presidente”.