Paulo Raimundo acusa o PS de "dar as duas mãos" ao Governo e defende que o Chega "é uma fábrica de mentiras"

No comício de encerramento da Festa do Avante, o secretário-geral do PCP, Paulo Raimundo, disparou contra todos os lados: classificou o Chega como “uma fábrica de mentiras” e “o abre-latas da política de direita”, acusou o Governo de querer desmantelar o SNS e manter salários e pensões baixos, e criticou o PS por “dar as duas mãos” ao executivo de Montenegro.
