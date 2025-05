PCP e Bloco querem "travar" a direita e "impedir" revisão constitucional, CDS diz que a "prioridade" é formar o Governo

O Presidente da República recebeu mais três partidos esta quinta-feira, no âmbito do processo de formação de Governo. Nas audiências, PCP, CDS-PP, Bloco de Esquerda e PCP mostraram as divergências que os afastam uns dos outros - enquanto a esquerda quer combater o novo Governo, o CDS quer que o novo Executivo entre em funções o mais rápido possível.