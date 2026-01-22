"Pecadores" bate recorde de nomeações nos Óscares e "O Agente Secreto" iguala indicações do Brasil

Está oficialmente aberta a temporada deste ano dos “Óscares” e logo com um recorde. “Pecadores”, que conta no papel principal com Michael B. Jordan, conquistou 16 nomeações, entre eles o de Melhor Ator. A estrela norte-americana vai debater-se com nomes como Leonardo DiCaprio, pela atuação em “Batalha Atrás de Batalha”, e o brasileiro Wagner Moura, que brilha em “O Agente Secreto”.

Os vencedores dos Óscares serão revelados a 15 de março, na 98.ª edição dos prémios, apresentada por Conan O’Brien, no Dolby Theatre em Hollywood, Los Angeles, nos Estados Unidos da América.